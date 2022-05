Bellinazzo | “I fondi americani investono in Europa Napoli una tappa”

(Di venerdì 13 maggio 2022) La possibile cessione delè una delle possibilità per Aurelio De Laurentiis che entro il 2024 dovrà decidere chi cedere tra Bari e. Il ricorso di Luigi e Aurelio De Laurentiis sulle comproprietà è stato rigettato, sicuramente si andrà avanti nella battaglia legale, ma al momento la situazione è questa. Da giorni si parla insistentemente di un fondo interessato al, ma in generale è la Serie A a fare gol ai grandi investitori, vedi Redbird e Investcorp con il Milan. Marcosui nuovi investitori per il calcio italiano dice: “Come calcio italiano viviamo un po’ come la periferia di quello che è lo Sport Business mondiale. Si prevede un fortissimo incremento dei ricavi, soprattutto dopo il covid. C’è tantissimo interesse sui club del vecchio continente e, con la ritirata degli investitori ...

Marco Bellinazzo ha parlato dell'interesse dei fondi privati americani e arabi per il Napoli ed alcuni club del campionato di serie A. Il Napoli, può finire nel mirino di alcuni fondi americani e ...Il giornalista del "Sole 24 Ore", Marco Bellinazzo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Si Gonfia La Rete".