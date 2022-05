Belli replica alle Selassié e pubblica la chat WhatsApp | “Questi sono i messaggi”

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ieri sera Clarissaè stata ospite a Casa Chi ed ha bacchettato Federica Calemme e Alex. L’ex gieffina ha dichiarato che il Man avrebbe detto un sacco di fake news e avrebbe fatto una figuraccia. Come ciliegina sulla torta Clarissa ha anche detto cheha sfruttato la situazione di Lulù e Manuel per farsi qualche ospitata in più in televisione: “Trovo che si sia comportato in maniera molto cheap. A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la cosa per fare le sue ospitate“. Laha anche confessato di aver affrontato Alex ed avergli scritto sututto quello che pensa: “Sì gli ho detto che cirimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare ...