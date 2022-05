Beautiful | Steffy scopre chi è il padre del suo bambino | costretta alla fuga?

(Di venerdì 13 maggio 2022)continua il suo grande successo, il pubblico infatti nelle prossime puntata assisteràscoperta diForrester, chi è ildel figlio che aspetta? Non si perde mai una puntata il grande pubblico di Canale Cinque della storica soap opera che ormai dai anni è diventata un grande successo anche in Italia e che proprio nel corso della prossime puntata lascerà tutti a bocca aperta con la scoperta che riguardaForrester grande protagonista delle ultime settimane. Pare infatti che per la giovane sia il momento di un altro colpo di scena che forse nemmeno il pubblico si sarebbe mai aspettato di ricevere. screen tvLa giovane stilista infatti farà una volta per tutte il test di paternità per scoprire di chi è il figlio che sta aspettando e che ha rischiato di ...

Nuovo appuntamento oggi venerdì 13 maggio 2022 , con la soap americana. Nella puntata odierna Finn riesce a raggiungereprima che lei prenda l'aereo e si appresta a rivelarle che il bambino che aspetta è suo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera ......a, ha subito rubato la scena a tutti gli altri uomini della soap. E non solo. Il dottor John Finnegan, detto Finn, ha rubato anche il cuore della più bella "del reame", ovvero... Beautiful, anticipazioni 14 maggio: "Steffy, vuoi sposarmi" Ecco perché! Foto dal Web Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, faremo i conti con i postumi della drammatica situazione che ha visto la morte di Finn e la fine di Steffy in coma in ...Come ha sempre pensato, il padre del bambino che aspetta è Finn e non Liam. Thomas decide di andare a parlare con Hope: anche se con questa verità la ragazza di certo perdonerà Liam, deve sapere che ...