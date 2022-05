Beautiful anticipazioni: Steffy e Finn finalmente felici, Liam e Hope volteranno pagina? (Di venerdì 13 maggio 2022) E alla fine Finn ce l’ha fatta: ha raggiunto Steffy a casa sua e con il rumore delle onde del mare di sottofondo le ha raccontato tutta la verità! Non c’è bisogno di andare in Europa, non c’è bisogno di partire, si deve restare perchè il futuro che li attende sarà meraviglioso! Che cosa farà la Forrester? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione di Steffy. La figlia di Ridge quasi stenta a credere che tutto questo sia accaduto. E quasi non riesce a credere che Vinny possa aver fatto quello che ha fatto. Ma poco importa, ci sarà tempo per pensare alle conseguenze e a quello che sarà il destino dell’uomo che ha messo in difficoltà 4 persone. Intanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) E alla finece l’ha fatta: ha raggiuntoa casa sua e con il rumore delle onde del mare di sottofondo le ha raccontato tutta la verità! Non c’è bisogno di andare in Europa, non c’è bisogno di partire, si deve restare perchè il futuro che li attende sarà meraviglioso! Che cosa farà la Forrester? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione di. La figlia di Ridge quasi stenta a credere che tutto questo sia accaduto. E quasi non riesce a credere che Vinny possa aver fatto quello che ha fatto. Ma poco importa, ci sarà tempo per pensare alle conseguenze e a quello che sarà il destino dell’uomo che ha messo in difficoltà 4 persone. Intanto ...

