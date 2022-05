Beautiful, anticipazioni 14 maggio: Finn ferma Steffy e le dichiara il suo amore. Thomas racconta a Hope la verità su Vinny (Di venerdì 13 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 14 maggio: cosa succederà domani? Per Finn e Steffy arriverà la svolta che attendevamo! Beautiful, anticipazioni 14 maggio, Finn a Steffy: “Il figlio che aspetti e mio!” Finn, dopo aver parlato con Ridge, raggiunge Steffy prima lei che prenda il volo per Parigi, e le racconta tutto sul bambino: è lui il padre e Vinny ha fatto credere a tutti che fosse Liam! Finnegan inoltre ribadisce alla Forrester il suo profondo amore! Thomas è corso da Hope per raccontarle la verità e … Anche Thomas si è precipitato da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 13 maggio 2022)14: cosa succederà domani? Perarriverà la svolta che attendevamo!14: “Il figlio che aspetti e mio!”, dopo aver parlato con Ridge, raggiungeprima lei che prenda il volo per Parigi, e letutto sul bambino: è lui il padre eha fatto credere a tutti che fosse Liam!egan inoltre ribadisce alla Forrester il suo profondoè corso daperrle lae … Anchesi è precipitato da ...

