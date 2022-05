Bayern Monaco, nuova idea per l’attacco: Schick il dopo Lewa? (Di venerdì 13 maggio 2022) Schick potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate: il Bayern Monaco punta l’attaccante ceco come sostituto di Lewandowski Patrik Schick potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate. Sull’attaccante ceco si è mosso il Bayern Monaco, che sta cercando l’erede di Robert Lewandowski. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo stagioni difficili passate in Italia (ad eccezione della prima), l’ex Samp e Roma si è ritrovato in Germania, tanto da attirare su di sè le attenzioni del top club bavarese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate: ilpunta l’attaccante ceco come sostituto dindowski Patrikpotrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in estate. Sull’attaccante ceco si è mosso il, che sta cercando l’erede di Robertndowski. Come riportato dal Corriere dello Sport,stagioni difficili passate in Italia (ad eccezione della prima), l’ex Samp e Roma si è ritrovato in Germania, tanto da attirare su di sè le attenzioni del top club bavarese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

