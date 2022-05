Basket | Playoff Serie A 2022 | Virtus Bologna ed Olimpia Milano le favorite | Brescia la possibile sorpresa E poi c’è Tortona…

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per l’inizio deidellaA di. Domenica pomeriggio scatterà, infatti, la post-season con le gare-1 dei quarti di finale in cui si affronteranno le migliori otto della stagione regolare. Incomincia quindi la caccia allo Scudetto, con due probabilisu tutte ed alcune sorprese in positivo di quest’annata. Andiamo a fare una breve presentazione delle sfide che ci attendono nella massimacestistica italiana. Il primo quarto di finale vede affrontarsie Carpegna Prosciutto Pesaro, con i bolognesi favoriti d’obbligo in quanto Campioni d’Italia in carica. I bianconeri hanno già messo in bacheca due trofei in questa stagione ovvero la Supercoppa italiana (disputata a Settembre 2021 all’Unipol Arena di Casalecchio di ...