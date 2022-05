Basket | le partite delle Nazionali italiane nell’estate del 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Quest’anno per leazzurre della pallacanestro tricolore non potrà essere un’estate come le altre. La doppia qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo ottenuta lo scorso anno con la Senior maschile e con la 3×3 femminile ha riportato entusiasmo e attenzione verso la palla a spicchi che preannuncia una intensa stagione estiva. Le luci della ribalta saranno inevitabilmente sulla squadra del commissario tecnico Meo Sacchetti, che a inizio settembre sarà padrona di casa al Forum di Assago in quello che rappresenta un vero e proprio happening per tutto il movimento cestistico del nostro Paese. Dal 2 all’8 settembre l’Italia affronterà nell’Euronell’ordine Estonia, Grecia, Ucraina, Croazia e Gran Bretagna alla ricerca di un pass per le fasi finali di Berlino. Tutt’altro che banale, e anzi di primissimo livello, il cammino che porterà ...