Basciagoni verso nuove mete Sophie anticipa | “Ci aspettano 3 giorni…” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 maggio 2022), un periodo magico per Alessandro e: i due ex gieffini proseguono il loro tour in giro per il mondo. Ecco le parole dell’ex gieffinacontinuano a volare sempre più su. I due ex gieffini Alessandro Basciano eCodegoni si sono conosciuti nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più lasciati. I due una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia sono andati a convivere e oggi vivono una delle storie più belle nate dentro la Casa del GF Vip. Alessandro esono ormai amatissimi e seguitissimi da milioni di fan in tutta Italia. Ogni giorno vengono inondati di amore e di affetto da parte del loro pubblico. E’ un periodo d’oro per entrambi che stanno viaggiando quotidianamente e non solo. Alessandro ein ogni ...