Advertising

sportli26181512 : Barcellona: ostacolo economico per un grande acquisto: Il giocatore su cui il Barcellona si sta muovendo con maggio… -

Calciomercato.com

ROMA - C'è dunque l'Stefanos Tsitsipas , tra Jannik Sinner e la sua prima semifinale a Roma. Ventitrè anni, ...30 Celta - Alaves 4 - 0 18:30 Cádiz - Elche 3 - 0 21:00 Betis -1 - 2 ...BAYERN - La volontà del giocatore è chiara, così come quella delche lo sogna e del Bayern Monaco che invece non ha intenzione di cederlo. Lewandowski ha un contratto con i ... Barcellona: ostacolo economico per un grande acquisto Il Barcellona sogna Lewandowski ma l'ostacolo da superare è durissimo: il 34enne attaccante polacco ha ancora un anno di contratto con il Bayern, fino al 30 giugno 2023. Per vestire il polacco di ...per il Barcellona ci sarà l’ostacolo Real Madrid. Sarà infatti il Clasico in programma il 19 maggio a decretare il nome della prima finalista, dopo che i Blancos hanno liquidato in tre partite il ...