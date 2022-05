Barcellona: ancora distanza per il rinnovo di Dembelé (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua la saga legata al rinnovo di Osumane Dembelé con il Barcellona. Come riferisce Mundo Deportivo, non c'è ancora l'accordo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua la saga legata aldi Osumanecon il. Come riferisce Mundo Deportivo, non c'èl'accordo...

Advertising

Spain_in_CH : ?? Ancora una volta, il Circuito della Catalogna a #Montmeló, sarà la sede del Gran Premio di #Formula1 ??? nell'amb… - serieAnews_com : ??? #Mourinho ancora criticato, questa volta è nel mirino di #Pique ??? il difensore: 'Ha distrutto il modo di veder… - JedHemlock : @Lory31511460 Non ne ho idea, ma ricordo ancora Moratti nel post Barcellona-Inter. In ogni caso stiamo parlando di… - mixhela7 : delulu level: sono da un’ora su skyscanner a guardare i voli per Parigi e Barcellona da luglio a settembre in previ… - Alepigna_ : @gattusismo__ @massimo12930852 Si ma non è vero. Al PSG hanno Al Khelaifi che spende ogni anno. Florentino Perez a… -