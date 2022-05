Ballando con le Stelle | lutto travolge l’amato personaggio | l’annuncio di Serena Bortone

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un amatissimodicon leè stato travolto daldi una persona molto cara, seguito ad una lunga malattia. Eccoarrivato inaspettatamente dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno,. La vittoria dicon le2021, come è noto, è andata alla coppia formata da Arisa L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

criflower : @StevLova @Zitellapersemp1 Ad esempio se parte questa chi mi ferma? Con gli amici con cui facevamo le prime festicc… - wixtcharry : ballando con vogue di madonna nulla di meglio - Dellarme52 : @FBiasin Allegri stava ballando il charleston e cecchi passava per caso andando sulla traiettoria improbabile con l… - marii4h : guardano ballando con le stelle e citano morgan e bugo, mai nessuno che si metta a recitare a memoria la lettera ch… - ergogaspare : @HoaraBorselli La benaltrista di ballando con le stelle. -

La conduttrice,la voce rotta, ha avuto il difficile compito di spiegare i motivi dell'assenza del ballerino dile stelle nel talk considerando che è uno dei cosiddetti affetti ...Samuel Peron, grave lutto: è morta la mamma Grave Lutto per il ballerino Samuel Peron , volto storico della trasmissionele Stelle : è morta l'amata mamma Gianna Costenaro è venuta a mancare nella giornata di ieri. A darne notizia, in diretta tv, è stata Serena Bortone nella puntata del suo programma Oggi è ...Oggi è un altro giorno, la conduttrice annuncia in lacrime: "È morta la mamma di Samuel Peron" Serena Bortone ha chiuso la puntata di oggi del suo ...Un disco composto da 10 pezzi, si apre con Annabel, una canzone ripresa dagli archivi della band, ma che assurge a nuova vita dando l’idea di cosa la produzione e il talento di questi musicisti ...