Advertising

Agenzia_Ansa : Auto e moto, lunedì via libera agli incentivi. Il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito op… - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: ?? #Auto e #moto, lunedì in vigore gli #incentivi fino a 5mila euro - Luxgraph : Incentivi auto e moto 2022, da lunedì si prenotano i modelli con lo sconto. La guida #corriere #news #2022 #italy… - marinocoltro : Due miliardi di incentivi per acquistare auto e moto anche di alta gamma, suv e fuoristrada. Ma dove cazzo vogliamo… - StabiaChannel : #Mondo #Incentivi auto e moto 2022, lunedì il via libera LEGGI LA NEWS: -

...15 maggio via Roma diventerà invece punto di ritrovo di piccoli e grandi appassionati did'... fino a domenica 15 maggio in piazza Medford tornerà il più importante raduno dicustomizzate del ...Il suo fisico forte non ce l'ha fatta. Troppo violento l'impatto con la Ford Focus sulla via Tuscolana, all'incrocio con via Gela. Inutile la corsa in ambulanza all'ospedale San Giovanni: Davide ...Choc sulla Statale sorrentina e dolore nella città di Vico Equense per la morte di un 30enne, Alfonso Curto, vittima di un incidente in moto. È accaduto ...ROMA. Conto alla rovescia per gli incentivi sulle auto e le moto non inquinanti. Lunedì 16 maggio il decreto, che prevede sconti fino a 5.000 euro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà ...