Auto e moto, lunedì in vigore gli incentivi fino a 5mila euro (Di venerdì 13 maggio 2022) Il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativo. L’operatività sulla specifica piattaforma partirà il 25 maggio, ma i contratti di vendita saranno validi dal 16 maggio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 13 maggio 2022) Il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativo. L’operatività sulla specifica piattaforma partirà il 25 maggio, ma i contratti di vendita saranno validi dal 16 maggio

