Auto e moto | lunedì in vigore gli incentivi fino a 5mila euro

Advertising

infoitinterno : Moto contro auto su via Tuscolana, morto centauro: la vittima è il personal trainer Davide Nataletti - lecco_notizie : Incidente sulla SS36 (Sud). Scontro auto-moto nell’attraversamento di Lecco - infoiteconomia : Incentivi auto e moto, via libera al bonus: sconto fino a 5mila euro. Ecco come funziona - ISTRUZIONI - infoitinterno : Marina di Carrara, grave scontro auto-moto: 37enne al Noa in codice rosso - infoitinterno : Gravissimo scontro auto-moto: uomo muore sul lungomare di Marina di Massa -

Il D - Day degli incentivi2022 è lunedì 16 maggio, quando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo al bonus per l'acquisto di. Chi da quel giorno entrerà in concessionaria avrà, quindi, la garanzia di ottenere sconti sul prezzo che oscillano dai 2mila euro, per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto, ...Un altro incidente stradale mortale si è verificato nella tarda serata di ieri a Marina di Massa: in un scontro tra un'e una, sul lungomare, ha perso la vita un uomo. Ferito in modo grave ...Lunedì entra in vigore il dpcm per l’automotive che destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per gli ...Sotto shock ma illeso il conducente della Ford Focus con cui Davide Nataletti si è scontrato. A cura di Natascia Grbic. Si chiamava Davide Nataletti il centauro 34enne morto ieri in un incidente strad ...