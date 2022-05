Autismo: in Italia 600mila casi, a Milano il primo Festival (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Dall'esempio virtuoso di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici, al primo Festival in Italia mai organizzato sull'argomento. Milano si confronta e sensibilizza il Paese sui disturbi dello spettro autistico e lo fa con una tre-giorni, il Festival In&Aut, che parla di inclusione, cura e scienza. All'inaugurazione ha preso parte il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha posto l'accento su quanto lo Stato ancora debba fare per non lasciare sole le famiglie alle prese con "il calvario di visite e consulti" per i loro bambini e i loro ragazzi autistici. "Il problema non è tanto la cura ma il reinserimento nella socialità", ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, che intende impegnarsi perché Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022), 13 mag. (Adnkronos) - Dall'esempio virtuoso di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici, alinmai organizzato sull'argomento.si confronta e sensibilizza il Paese sui disturbi dello spettro autistico e lo fa con una tre-giorni, ilIn&Aut, che parla di inclusione, cura e scienza. All'inaugurazione ha preso parte il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha posto l'accento su quanto lo Stato ancora debba fare per non lasciare sole le famiglie alle prese con "il calvario di visite e consulti" per i loro bambini e i loro ragazzi autistici. "Il problema non è tanto la cura ma il reinserimento nella socialità", ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, che intende impegnarsi perché...

