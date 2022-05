Attimi di paura e gioia per la scienza: ecco la foto del buco nero della Via Lattea, è la prova definitiva della sua esistenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Il nostro spaventoso “vicino” di casa è reale. Per la prima volta nella storia dell’umanità, abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi – o meglio, quelli del telescopio Event Horizon – il buco nero al centro della Via Lattea. Una foto destinata a rimanere nei libri di storia a lungo. Il buco nero fotografato dal telescopio Event Horizon – 130522 www.computermagazine.itUna notizia che rimarrà negli annali per tanti, tantissimi anni. Il buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stato finalmente fotografato grazie al telescopio Event Horizon e alla collaborazione – tra gli altri – dell’Istituto Nazionale di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Il nostro spaventoso “vicino” di casa è reale. Per la prima volta nella storia dell’umanità, abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi – o meglio, quelli del telescopio Event Horizon – ilal centroVia. Unadestinata a rimanere nei libri di storia a lungo. Ilgrafato dal telescopio Event Horizon – 130522 www.computermagazine.itUna notizia che rimarrà negli annali per tanti, tantissimi anni. Ilal centronostra galassia, la Via, è stato finalmentegrafato grazie al telescopio Event Horizon e alla collaborazione – tra gli altri – dell’Istituto Nazionale di ...

