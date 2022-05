ATP Roma 2022, Simone Bolelli e Fabio Fognini approdano in semifinale in doppio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di doppio maschile degli Internazionali 2022 di tennis, il torneo Masters 1000 di Roma, ha visto oggi vincere nei quarti la coppia composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che hanno battuto il duo formato dai tedeschi Kevin Krawietz ed Andreas Mies, testa di serie numero 8, per 6-7 (3) 6-4 11-9 in due ore e due minuti. Primo set con la coppia italiana che scappa via subito grazie al break nel terzo gioco, ma i tedeschi rientrano sul 3-3. I servizi tornano a dominare e si va al tie break: c’è equilibrio fino al 2-2, poi i tedeschi vincono cinque degli ultimi sei punti giocati e chiudono sul 7-3 in 54 minuti. La seconda partita vede Simone Bolelli e Fabio Fognini subire il ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale dimaschile degli Internazionalidi tennis, il torneo Masters 1000 di, ha visto oggi vincere nei quarti la coppia composta da, che hanno battuto il duo formato dai tedeschi Kevin Krawietz ed Andreas Mies, testa di serie numero 8, per 6-7 (3) 6-4 11-9 in due ore e due minuti. Primo set con la coppia italiana che scappa via subito grazie al break nel terzo gioco, ma i tedeschi rientrano sul 3-3. I servizi tornano a dominare e si va al tie break: c’è equilibrio fino al 2-2, poi i tedeschi vincono cinque degli ultimi sei punti giocati e chiudono sul 7-3 in 54 minuti. La seconda partita vedesubire il ...

