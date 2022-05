ATP Roma 2022, Novak Djokovic piega Felix Auger-Aliassime e resta numero 1 del mondo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Roma 2022 di tennis ha visto oggi, venerdì 13 maggio, completarsi i quarti di finale: il quarto semifinalista è il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 1, che piega il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 del seeding dopo due ore e 12 minuti con il punteggio di 7-5 7-6 (1) e resta numero 1 del mondo. Domani penultimo atto contro il numero 5 del tabellone, il norvegese Casper Ruud. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi si registra uno scambio di break tra ottavo e nono gioco. Djokovic infatti va a servire per il set ma si blocca sul 30-15 e si fa ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis ha visto oggi, venerdì 13 maggio, completarsi i quarti di finale: il quarto semifinalista è il serbo, testa di serie1, cheil canadese8 del seeding dopo due ore e 12 minuti con il punteggio di 7-5 7-6 (1) e1 del. Domani penultimo atto contro il5 del tabellone, il norvegese Casper Ruud. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi si registra uno scambio di break tra ottavo e nono gioco.infatti va a servire per il set ma si blocca sul 30-15 e si fa ...

