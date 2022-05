ATP Roma 2022, Jannik Sinner: “Mi si è girata l’anca sinistra nell’ultimo punto del tie-break” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sfuma il sogno di assistere al trionfo di un azzurro agli Internazionali d’Italia 46 anni dopo Adriano Panatta. Jannik Sinner deve alzare bandiera bianca ai quarti di finale contro il nuovo numero 4 del ranking ATP Stefanos Tsitsipas, vincitore con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Primo set combattutissimo: la spunta il greco al tie-break sfruttando un mini-break concesso dall’altoatesino nel momento meno opportuno, mentre nella seconda ripresa Sinner perde due volte il turno di servizio spalancando le porte della vittoria a Tsitsipas. Finale concitato a causa del malore di un tifoso che ha provocato l’interruzione della sfida per alcuni minuti appena prima del match-point decisivo. Queste le dichiarazioni di Jannik Sinner riportate da Repubblica: “Mi si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Sfuma il sogno di assistere al trionfo di un azzurro agli Internazionali d’Italia 46 anni dopo Adriano Panatta.deve alzare bandiera bianca ai quarti di finale contro il nuovo numero 4 del ranking ATP Stefanos Tsitsipas, vincitore con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Primo set combattutissimo: la spunta il greco al tie-sfruttando un mini-concesso dall’altoatesino nel momento meno opportuno, mentre nella seconda ripresaperde due volte il turno di servizio spalancando le porte della vittoria a Tsitsipas. Finale concitato a causa del malore di un tifoso che ha provocato l’interruzione della sfida per alcuni minuti appena prima del match-point decisivo. Queste le dichiarazioni diriportate da Repubblica: “Mi si è ...

