(Di venerdì 13 maggio 2022) Nadiaha migliorato di oltre quattro secondi il propriosuimetri. L’azzurra si è sensibilmente migliorata a Doha (Qatar), dove va in scena la prima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La trentina ha timbrato 8:50.66, ritoccando quanto fatto lo scorso anno a Gravellona Toce (8:54.91). La 22enne, che ad aprile aveva realizzato il record italiano delle due miglia, ha dovuto fare i conti con il fortissimoche si sta abbattendo sull’impianto mediorientale e che ha obbligato le atlete a fronteggiare un vero e proprio. Nadiaha perso contatto dalle big nella prima parte di gara, poi è rimasta nel gruppo centrale e ha concluso in ...

Advertising

OA Sport

...ma anche con tanta preoccupazione per quello che sta accadendo nella martoriata terrad'... "Durante la pandemia avevamo svolto una parte della preparazionevia Zoom, poi alle Olimpiadi di ......ma anche con tanta preoccupazione per quello che sta accadendo nella martoriata terrad'... "Durante la pandemia avevamo svolto una parte della preparazionevia Zoom, poi alle Olimpiadi di ... Atletica, Natia Battocletti firma il personale sui 3000 in Diamond League: "Contro un muro di vento" Nella sua città natia, dove è cresciuta anche atleticamente nelle fila dell’Atletica Gran Sasso, è stata madrina delle tradizionali iniziative collaterali per i ragazzi delle scuole, nel corso della ...