Atletica, Nadia Battocletti firma il personale sui 3000 in Diamond League: “Contro un muro di vento” (Di venerdì 13 maggio 2022) Nadia Battocletti ha migliorato di oltre quattro secondi il proprio personale sui 3000 metri. L’azzurra si è sensibilmente migliorata a Doha (Qatar), dove va in scena la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. La trentina ha timbrato 8:50.66, ritoccando quanto fatto lo scorso anno a Gravellona Toce (8:54.91). La 22enne, che ad aprile aveva realizzato il record italiano delle due miglia, ha dovuto fare i conti con il fortissimo vento che si sta abbattendo sull’impianto mediorientale e che ha obbligato le atlete a fronteggiare un vero e proprio muro. Nadia Battocletti ha perso contatto dalle big nella prima parte di gara, poi è rimasta nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)ha migliorato di oltre quattro secondi il propriosuimetri. L’azzurra si è sensibilmente migliorata a Doha (Qatar), dove va in scena la prima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La trentina ha timbrato 8:50.66, ritoccando quanto fatto lo scorso anno a Gravellona Toce (8:54.91). La 22enne, che ad aprile aveva realizzato il record italiano delle due miglia, ha dovuto fare i conti con il fortissimoche si sta abbattendo sull’impianto mediorientale e che ha obbligato le atlete a fronteggiare un vero e proprioha perso contatto dalle big nella prima parte di gara, poi è rimasta nel ...

