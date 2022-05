Atletica, la Diamond League parte a Doha: Tamberi e Tortu da copertina, alto e 200 stellari. C’è Duplantis (Di venerdì 13 maggio 2022) La Diamond League incomincia la sua avventura a Doha (Qatar). La prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera andrà in scena oggi pomeriggio (dalle ore 17.10 italiane) e si preannuncia altamente spettacolare. Tra i piatti forti spiccano il salto in alto e i 200 metri, in entrambi i casi vedremo atleti italiani all’opera e con interessanti velleità. Gianmarco Tamberi si presenta da detentore del trofeo. Il Campione Olimpico di salto in alto è pronto per il suo esordio stagionale all’aperto, incrocerà il padrone di casa Mutaz Essa Barshim (con cui ha condiviso il gradino più alto del podio a Tokyo) e il temibile sudcoreano Sanghyeok Woo (Campione del Mondo indoor), senza dimenticarsi ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Laincomincia la sua avventura a(Qatar). La prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante dileggera andrà in scena oggi pomeriggio (dalle ore 17.10 italiane) e si preannuncia altamente spettacolare. Tra i piatti forti spiccano il sine i 200 metri, in entrambi i casi vedremo atleti italiani all’opera e con interessanti velleità. Gianmarcosi presenta da detentore del trofeo. Il Campione Olimpico di sinè pronto per il suo esordio stagionale all’aperto, incrocerà il padrone di casa Mutaz Essa Barshim (con cui ha condiviso il gradino piùdel podio a Tokyo) e il temibile sudcoreano Sanghyeok Woo (Campione del Mondo indoor), senza dimenticarsi ...

