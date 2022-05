Atletica, Diamond League 2022: Battocletti undicesima nei 3000 nella tappa di Doha (Di venerdì 13 maggio 2022) L’atleta azzurra Nadia Battocletti, impegnata a Doha nella prima tappa della Diamond League 2022, ha chiuso la gara dei 3000 in undicesima posizione realizzando il suo primato personale all’aperto in 8:50.66. A trionfare, invece, è stata la burundiana Francine Niyonsaba che, con una grandiosa volata (8:37.70) ha battuto la keniana due volte campionessa olimpica dei 1500 Faith Kipyegon (8:38.05). Al termine della gara Battocletti ha analizzato la sua prestazione: “C’erano circa 130 metri su 400 con vento contrario, è come correre contro un muro, condizioni difficilissime. Venivo a Doha con altre ambizioni, anche perché 8:50 lo devo fare come passaggio per i 5000 metri, ma queste tappe di ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) L’atleta azzurra Nadia, impegnata aprimadella, ha chiuso la gara deiinposizione realizzando il suo primato personale all’aperto in 8:50.66. A trionfare, invece, è stata la burundiana Francine Niyonsaba che, con una grandiosa volata (8:37.70) ha battuto la keniana due volte campionessa olimpica dei 1500 Faith Kipyegon (8:38.05). Al termine della garaha analizzato la sua prestazione: “C’erano circa 130 metri su 400 con vento contrario, è come correre contro un muro, condizioni difficilissime. Venivo acon altre ambizioni, anche perché 8:50 lo devo fare come passaggio per i 5000 metri, ma queste tappe di ...

