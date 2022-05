Atalanta, abbondanza per Gasp in attacco contro il Milan: Zapata si candida al rientro (Di venerdì 13 maggio 2022) Qui Zingonia Duván potrebbe fare coppia con Muriel domenica 15 maggio a San Siro contro il Milan, ma c’è anche l’ipotesi Malinovskyi. Koopmeiners o Pasalic sulla trequarti. Sportiello ha recuperato: sarà in panchina. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 13 maggio 2022) Qui Zingonia Duván potrebbe fare coppia con Muriel domenica 15 maggio a San Siroil, ma c’è anche l’ipotesi Malinovskyi. Koopmeiners o Pasalic sulla trequarti. Sportiello ha recuperato: sarà in panchina.

