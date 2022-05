Asta record per lo scheletro del dinosauro che ispirò “Jurassic Park”: venduto per 12,4 milioni di dollari (Di venerdì 13 maggio 2022) Asta record per Hector, lo scheletro più completo mai scoperto di un dinosauro deinonychus, chiamato anche velociraptor. Il reperto è stato venduto per 12,4 milioni di dollari, spese di commissione comprese, da Christie’s a New York, dove era stato presentato con una stima compresa tra i 4 e i 6 milioni di euro. Non si conosce l’identità dell’appassionato che se l’è aggiudicato, e che può aver avuto nella mente anche la popolarità guadagnata dai velociraptor grazie al film Jurassic Park, diretto nel 1993 da Steven Spielberg e basato sull’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Michael Crichton. Un fossile particolarmente raro Hector, che prende il nome dall’eroe omerico, è uno scheletro composto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022)per Hector, lopiù completo mai scoperto di undeinonychus, chiamato anche velociraptor. Il reperto è statoper 12,4di, spese di commissione comprese, da Christie’s a New York, dove era stato presentato con una stima compresa tra i 4 e i 6di euro. Non si conosce l’identità dell’appassionato che se l’è aggiudicato, e che può aver avuto nella mente anche la popolarità guadagnata dai velociraptor grazie al film, diretto nel 1993 da Steven Spielberg e basato sull’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Michael Crichton. Un fossile particolarmente raro Hector, che prende il nome dall’eroe omerico, è unocomposto ...

