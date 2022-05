Assistenza pediatrica in Casentino, l'incontro (Di venerdì 13 maggio 2022) medici Più di cento famiglie coinvolte, fra presenze confermate e link richiesti per il collegamento in streaming a ll'incontro sulla pediatria in Casentino organizzato dall'associazione Mauro Grifoni ... Leggi su lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) medici Più di cento famiglie coinvolte, fra presenze confermate e link richiesti per il collegamento in streaming a ll'sulla pediatria inorganizzato dall'associazione Mauro Grifoni ...

Filippo Vagnoli, Presidente del nuovo Distretto sanitario del Casentino; Antonella Secco, Direttrice del Distretto e Andrea Fiori, rappresentante delle associazioni di genitori della Rete Pediatrica

XXXV Convegno di pediatria: Riorganizzare la rete dei servizi sanitari pediatrici

Arezzo, 13 maggio 2022 - Più di cento famiglie coinvolte, fra presenze confermate e link richiesti per il collegamento in streaming all'incontro sulla pediatria in Casentino organizzato dall'associazione Mauro Grifoni.

Pediatri calabresi: "Riorganizzare la rete dei servizi sanitari pediatrici" La rete dei servizi sanitari pediatrici deve essere riorganizzata, è la richiesta dei pediatri calabresi al meeting di Reggio Calabria. Intanto, la SIP apre il laboratorio di proposte alle Regioni.