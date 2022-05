Advertising

redastras : @CIELOSTELLAT0 sENTI IO DEVO PORTARE QUELLA ZOZZA DELLA MIA CAGNA A LAVARE STAVO PER SCENDERE MA TU PUOI FRMI QUEST… - JonnyDiavel : @alexiasicily Buongiorno e buon venerdì a te, aspettami li così che vengo a scoparti???????? - serendipiichim : hanji aspettami che tra poco arrivo ti do tutto quello che vuoi - Phiodem : La cosa che mi fa incazzare è che le avevo detto che se voleva andare con lui mi andava bene però di avvisarmi perc… - Meteora_xoxo : @lindaventitre ho appena deciso che mi trasferirò in Germania, aspettami -

ultimaparola.com

Dice sempre:so dove abiti ", racconta Loredana al Corriere del mezzogiorno . " Vivo nel terrore, ormai. E combatto contro tutti, purtroppo non capisco come faccia ad avere i telefoni ...Dice sempre:so dove abiti. Vivo nel terrore, ormai. E combatto contro tutti, purtroppo non capisco come faccia ad avere i telefoni in prigione". "Mi fa pedinare" Due mesi fa Loredana ... "Aspettami che arrivo", Aurora Ramazzotti esce allo scoperto: spunta il nuovo LUI che dà un senso a tutto - FOTO con il canadese dei McMahon che ha rivelato di non sapere quasi nulla di quello che avrebbe fatto fino alla fine, affermando: "Non avevo veramente idea di cosa aspettarmi. Questa è la cosa divertente.Nel main event di WrestleMania 38 Kevin Owens si è confrontato con Stone Cold Steve Austin, prima al microfono e poi con un match. Oggi, dopo più di un mese, è tornato a parlarne durante la sua ultima ...