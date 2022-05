Arriva Involontaria Off – L’esame, film tv che racconta ai giovani il volontariato (Di venerdì 13 maggio 2022) L’estate della maturità di Sara, aspirante medico e volontaria. Arriva Involontaria Off – L’esame, il film per la TV che racconta ai giovani il mondo dei volontari italiani Involontaria Off – L’esame è un film per la tv dedicato al mondo del volontariatlo, diretto da Alessandro Guida e realizzato con il supporto della Fondazione MSD, in collaborazione con 40 Associazioni di pazienti che hanno collaborato alla sceneggiatura. Il film sarà in onda domenica 15 maggio, alle 17:00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di MTV Italia, alle 17.30 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), alle 21.00 su VH1 (canale 167 digitale terrestre), mentre dal 16 maggio sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Sara ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) L’estate della maturità di Sara, aspirante medico e volontaria.Off –, ilper la TV cheaiil mondo dei volontari italianiOff –è unper la tv dedicato al mondo del volontariatlo, diretto da Alessandro Guida e realizzato con il supporto della Fondazione MSD, in collaborazione con 40 Associazioni di pazienti che hanno collaborato alla sceneggiatura. Ilsarà in onda domenica 15 maggio, alle 17:00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di MTV Italia, alle 17.30 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), alle 21.00 su VH1 (canale 167 digitale terrestre), mentre dal 16 maggio sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Sara ...

Advertising

pressitalia : Arriva 'Involontaria Off - L’esame' - Il TV-film che racconta ai giovani il mondo dei volontari italiani, in onda d… - giovannizambito : Involontaria Off - L’esame Film tv di Alessandro Guida sul volontariato arriva in tv - FashionluxuryI : L’estate della maturità di Sara, aspirante medico e volontaria. Arriva Involontaria Off – L’esame, il film per la T… - FashionluxuryI : L’estate della maturità di Sara, aspirante medico e volontaria. Arriva Involontaria Off – L’esame, il film per la T… - MassimoChiaram7 : RT @cronache_s: Volontariato, un film per far conoscere ai giovani questo straordinario mondo. Volontari non si nasce, si diventa con passi… -