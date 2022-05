Arriva in Italia il nuovo Honor Magic 4 Lite 4G: cosa propone? (Di venerdì 13 maggio 2022) La presentazione del nuovo Honor Magic 4 Lite 4G è praticamente avvenuta, con il debutto ufficiale del dispositivo anche sul mercato Italiano. Il telefono vanta uno schermo LCD FullView da 6.81 pollici (non è che sia propriamente piccolo da tenere tasca, ma l’andamento attuale spinge verso questa direzione), con risoluzione FullHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 680 (octa-core, processo produttivo a 6nm da 2.4GHz), con 6GB di RAM (+2GB virtuali) e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP, un ultra-wide da 8MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP. La fotocamera frontale include un sensore unico non meglio specificato. Il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) La presentazione del4G è praticamente avvenuta, con il debutto ufficiale del dispositivo anche sul mercatono. Il telefono vanta uno schermo LCD FullView da 6.81 pollici (non è che sia propriamente piccolo da tenere tasca, ma l’andamento attuale spinge verso questa direzione), con risoluzione FullHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 680 (octa-core, processo produttivo a 6nm da 2.4GHz), con 6GB di RAM (+2GB virtuali) e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP, un ultra-wide da 8MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP. La fotocamera frontale include un sensore unico non meglio specificato. Il...

