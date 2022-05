Arriva il giudice tributario: le novità sulla legge delega (Di venerdì 13 maggio 2022) Una riforma tributaria dai contorni innovativi è pronta a introdurre alcune determinanti novità all’interno del panorama giuridico italiano. Principi della legge delega che nella giornata di ieri 12 maggio sono transitati in consiglio dei ministri per l’approvazione e sui quali sarà qui fornito un primo sguardo d’insieme. Le principali novità in via di introduzione Un corposo pacchetto di nuove disposizioni che riconfigura l’assetto del processo tributario e alcune delle sue figure chiave. A partire da gennaio 2023, infatti, il giudice tributario sarà a tutti gli effetti equiparato al giudice ordinario e designato nella magistratura tributaria tramite concorso. Un giudice tributario monocratico, inoltre, sarà ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022) Una riforma tributaria dai contorni innovativi è pronta a introdurre alcune determinantiall’interno del panorama giuridico italiano. Principi dellache nella giornata di ieri 12 maggio sono transitati in consiglio dei ministri per l’approvazione e sui quali sarà qui fornito un primo sguardo d’insieme. Le principaliin via di introduzione Un corposo pacchetto di nuove disposizioni che riconfigura l’assetto del processoe alcune delle sue figure chiave. A partire da gennaio 2023, infatti, ilsarà a tutti gli effetti equiparato alordinario e designato nella magistratura tributaria tramite concorso. Unmonocratico, inoltre, sarà ...

