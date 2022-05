Arrestata Pamela Andress | la presunta estetista accusata di aver iniettato silicone nel sangue di Samantha Migliore

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) I carabinieri hanno notificato un provvedimento di arresti domiciliari a, la 52enne implicata nella morte di, 35enne di Maranello deceduta in seguito a un’iniezione dial seno. Un intervento di chirurgia estetica praticato in casa, da una persona che non aveva alcun titolo a farlo. La donna è infatti indagata anche per esercizio abusivo della professione sanitaria., una transessuale di origini sudamericane, sarebbe scappata dopo il malore di, e per questo motivo era già finita nel registro degli indagati per omissione di soccorso, aggravata dal decesso. La cliente è morta lo scorso aprile nell’ospedale di Boggiovara. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Sassuolo, di Maranello e dal reparto del ...