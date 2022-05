(Di venerdì 13 maggio 2022) Ragusa – Arduna nuova grandeper sensibilizzare i clienti verso un utilizzo più oculato dellagli. E lo fa da Ragusa a Palermo e Catania. Meno volantini fisici e una comunicazione video, social e affissioni per suggerire l’utilizzo del volantino digitale che non danneggia l’ambiente. Il teatro greco di Taormina totalmente ricoperto dicce al punto tale da non poter più nemmeno osservarne la cavea. Il famoso tempio della Concordia di Agrigento completamente stracolmo, nei suoi spazi interni tra le colonne, di migliaia di pezzi diappallottolati. Stessa cosa accade per altri monumenti simbolo della Sicilia, come l’Orecchio di Dionisio a Siracusa strapieno di rifiuti di, ed ...

Advertising

ragusaoggi : I monumenti di Ibla e della Sicilia ricoperti di cartacce: la nuova campagna di forte sensibilizzazione lanciata da… - promozioni24 : #Volantino ARD #Discount Convenienza dal 12/05 al 22/05/2022 -

Quotidiano di Ragusa

... a seguire Santo Stefano Briga (Capolinea autobus); Santo Stefano Medio (Piazza Pioppo); quindi in Piazza Chiesa a Santa Margherita e a Santa Margherita Marina (pressi). "Torniamo nella ...... un uomo di trentasette anni e una donna di trentaquattro anni, coppia convivente, entrambi noti alle forze dell'ordine, per un furto effettuato presso unsituato in una zona periferica ... Ard Discount lancia campagna contro sprechi carta Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...ARD Discount ha scelto l'importante palcoscenico di Marca Bologna per presentare la nuova linea "Buono e Gusto" che, con tutte le sue referenze, sta per approdare tra i punti vendita disseminati in ...