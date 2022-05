(Di venerdì 13 maggio 2022) Una ventina didel gruppo giovani di Cna Toscana Centro si sono ritrovati per il primo appuntamento di 'Mix you up', l'informale in tre tappe, organizzate per fare rete, ...

Una ventina di imprenditori del gruppo giovani di Cna Toscana Centro si sono ritrovati per il primo appuntamento di 'Mix you up', l'informale in tre tappe, organizzate per fare rete, scambiarsi idee, progetti, aspettative e problemi, cambiando ogni volta location e l'argomento della serata. Il primo appuntamento alla ...L'come momento di incontro e relax, come esperienza immersivala natura incontaminata e il silenzio della collina di Montebello. La storica azienda Girolomoni, leader nel mondo del bio, ... Aperitivo fra imprenditori Si discute di riciclo tessile Una ventina di imprenditori del gruppo giovani di Cna Toscana Centro si sono ritrovati per il primo appuntamento di ’Mix you up’, l’aperitivo informale in tre tappe, organizzate per fare rete, scambia ...La conduttrice e neo giudice di XFactor volta pagina fra le braccia di un altro uomo ... Complicità e baci appassionati davanti a un buon aperitivo. Gli scatti lasciano di stucco i sostenitori che ...