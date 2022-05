Anticipazioni Una Vita, Marcos scopre chi ha ucciso Felicia: Ignacio scappa (Di venerdì 13 maggio 2022) Le Anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano che a Marcos arriverà finalmente voce di chi è stato ad uccidere Felicia La trama di Una Vita ha finalmente una svolta con Mendez che riesce a svelare a Marcos chi è stata ad uccidere Felicia. Non sarà soltanto il Bacigalupe ad essere al centro delle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ledelle prossime puntate di Unasvelano che aarriverà finalmente voce di chi è stato ad uccidereLa trama di Unaha finalmente una svolta con Mendez che riesce a svelare achi è stata ad uccidere. Non sarà soltanto il Bacigalupe ad essere al centro delle L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

dramal0ve : RT @heiimarta: il mio pensiero è sempre per la mia ballerina del cuore, ho seguito quest’edizione perché lessi nelle anticipazioni di una b… - Nicco40003686 : @Francko411 Ragazzi ci possiamo la sofferenza degli ultimi 180min, sappiamo già in antreprima che arriviamo ottavi… - beliza_ita : RT @heiimarta: il mio pensiero è sempre per la mia ballerina del cuore, ho seguito quest’edizione perché lessi nelle anticipazioni di una b… - strangisthingsx : RT @heiimarta: il mio pensiero è sempre per la mia ballerina del cuore, ho seguito quest’edizione perché lessi nelle anticipazioni di una b… - 2010_emanuela : RT @heiimarta: il mio pensiero è sempre per la mia ballerina del cuore, ho seguito quest’edizione perché lessi nelle anticipazioni di una b… -