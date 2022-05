Anticipazioni Isola dei famosi | puntata del 13 Maggio | cambia tutto! Ne vedremo davvero delle belle

(Di venerdì 13 maggio 2022)deidelladi Venerdì 13: sta perre tutto in Honduras: stasera ne. Si diceva che non ci sarebbe stata, invece non è stato affatto così! Mediaset ha deciso: fino al 20, giorno in cui inizierà la quarta ed imperdibile stagione di New Amsterdam, L’dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Cattlelover1 : @DBalcanio Alessandro di chi dovrebbe essere geloso? Di Maria Laura? Ma dalle anticipazioni si è allontanato da lei… - IsolaDeiFamosi : Marialaura si lamenta del distacco di Alessandro, mentre Estefania sembra determinata a mettere in discussione il s… - Elaman58 : - CorriereCitta : Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato venerdì 13 maggio: sondaggi, percentuali e anticipazioni della… - romacapocciona : Leggendo tra le righe le criptiche anticipazioni del daytime Mi sa che gli altri compagni ( sicuro Edoardo in primi… -

dei Famosi 13 maggio. Domani, andrà in onda una nuova puntata del reality di Canale 5. In prime time, Ilary Blasi sarà al timone dagli studi Mediaset per una nuova puntata che si ...... 'Forse non tutti sanno che gli autori del reality stanno puntando su di lei...'... che anche martedì era ospite a Mattino 5 per esprimere la sua opinione su L'dei Famosi, ha sempre ...Anticipazioni Isola dei famosi della puntata di Venerdì 13 Maggio: sta per cambiare tutto in Honduras: stasera ne vedremo delle belle.Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi innamorati o recitano un copione