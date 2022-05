Anna Falchi ‘cerca in tutti i modi di rovinare’ un altro dolce di Knam a I Fatti Vostri – Video (Di venerdì 13 maggio 2022) I Fatti Vostri Ad Anna Falchi vanno sempre “di traverso” i dolci di Ernst Knam. Dopo la torta di profiterole rovesciata per terra nella puntata andata in onda lo scorso 19 aprile, stamattina la conduttrice de I Fatti Vostri ha inFatti rovinato per sbaglio (?) una nuova prelibatezza del pluripremiato pasticciere, rendendosi protagonista di un altro siparietto nel programma mattutino di Rai2. Il momento si è verificato nel corso della preparazione di una cheesecake allo yogurt e ai mirtilli. Ad un certo punto, Ernst aveva bisogno di ribaltarla ed ha chiesto proprio ad Anna di farlo. Seppur titubante – “Io? No, già sono famosa per essere pasticciona. Poi mi insultano sui social” – la Falchi ha ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) IAdvanno sempre “di traverso” i dolci di Ernst. Dopo la torta di profiterole rovesciata per terra nella puntata andata in onda lo scorso 19 aprile, stamattina la conduttrice de Iha inrovinato per sbaglio (?) una nuova prelibatezza del pluripremiato pasticciere, rendendosi protagonista di unsiparietto nel programma mattutino di Rai2. Il momento si è verificato nel corso della preparazione di una cheesecake allo yogurt e ai mirtilli. Ad un certo punto, Ernst aveva bisogno di ribaltarla ed ha chiesto proprio addi farlo. Seppur titubante – “Io? No, già sono famosa per essere pasticciona. Poi mi insultano sui social” – laha ...

