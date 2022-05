(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Sono d’accordo sull’entrata della. Va fatto acome ha fatto la Svezia”. Così all’Adnkronos la showgirl finlandesesulla richiesta di adesione di Helsinki alla. “Entrareci tutelerebbe – sottolinea – visto che ci siamo sempre difesi da soli. Mio nonno ha fatto due guerre contro laa – racconta la– ci hanno portato via la Carelia e nel ’39 ci hanno tolto tante città per cui noi finlandesi ce l’abbiamo a morte con iperché ci hanno tolto. Questa alleanza quindi ci tutelerebbe e ci metterebbe più al sicuro visto quello che sta succedendo in ...

Advertising

MiglioSavio : @LVDA_Acid Anna Falchi è favorevole!, ?????? - MarcelSt4rk : @Adnkronos Hahaha Anna falchi - zazoomblog : Ultime Notizie – Anna Falchi: ”Bene Finlandia nella Nato a scopo preventivo Russi ci tolsero tutto” - #Ultime… - censore_ : @sedicizero Anna Falchi è finlandese! - jobwithinternet : RT @EnzoCare2: @Adnkronos E mo? Cazzo c'entra Anna Falchi?? ???? -

Adnkronos

"Lasciamo che gli uomini siano maschi e anche un po' rozzi" "Il Catcalling Ma viva! Io non mi offendo per niente. Mi succede Certo, mi fa sorridere".risponde così alle domande di Un giorno da pecora. La conduttrice dei Fatti Vostri ha compiuto da poco i 50 anni. "Noi donne ci lamentiamo che gli uomini non siano virili e non ci ...Così all'Adnkronos la showgirl finlandesesulla richiesta di adesione di Helsinki alla Nato. "Entrare nella Nato ci tutelerebbe - sottolinea - visto che ci siamo sempre difesi da soli. ... Anna Falchi: ''Bene Finlandia nella Nato a scopo preventivo, Russi ci tolsero tutto'' Un vero pasticcio per Anna Falchi! Questa mattina, nel corso della puntata odierna di I Fatti vostri la conduttrice è inciampata in un episodio poco fortunato. La modella e attrice ha infatti ...(Adnkronos) – ”Sono d’accordo sull’entrata della Finlandia nella Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto la Svezia”. Così all’Adnkronos la showgirl finlandese Anna Falchi sulla richiesta di ad ...