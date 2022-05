Andreazzoli avvisa la Salernitana: “Vogliamo dare un’altra gioia ai nostri tifosi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmpoli – L’Empoli gioca l’ultima partita di campionato in casa contro la Salernitana che cerca pesantissimi punti salvezza. il tecnico Aurelio Andreazzoli presentando la gara ha sottolineato che “giochiamo contro una squadra molto in salute che gioca con un obiettivo importante. Ma noi Vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dell’ultima partita, e dobbiamo giocare meglio se Vogliamo vincere. Qualcosa è la forza degli avversari, qualcosa ci è stato anche tolto, ma è andata così. Dobbiamo migliorare”. Sono oltre 6mila i salernitani attesi al ‘Castellani’ e per Andreazzoli “la presenza del pubblico incide sempre e in senso positivo. Ben vengano gli spettatori numerosi, se sono amici o avversari non conta”. “La situazione è diversa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmpoli – L’Empoli gioca l’ultima partita di campionato in casa contro lache cerca pesantissimi punti salvezza. il tecnico Aureliopresentando la gara ha sottolineato che “giochiamo contro una squadra molto in salute che gioca con un obiettivo importante. Ma noichiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dell’ultima partita, e dobbiamo giocare meglio sevincere. Qualcosa è la forza degli avversari, qualcosa ci è stato anche tolto, ma è andata così. Dobbiamo migliorare”. Sono oltre 6mila i salernitani attesi al ‘Castellani’ e per“la presenza del pubblico incide sempre e in senso positivo. Ben vengano gli spettatori numerosi, se sono amici o avversari non conta”. “La situazione è diversa ...

