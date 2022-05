Amici21 | Sissi in tilt Ecco il motivo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 maggio 2022)deve superare una prova, ma la strada è costellata di ostacoli. La cantante è inContinuano le sorprese ade a soli due giorni dal tra finale i talenti appaiono sempre più carichi e motivati. Ad incentivare questo stato d’animo le sorprese che la produzione ha in serbo per loro e per i pareti e le persone care che desiderio riabbracciare gli alunni che non incontrano da molto tempo. Stavolta è il turno di, la cantante amatissima dal pubblico social e papabile vincitrice della ventunesima edizione del talent show. Per incontrare il suo “premio”,deve superare una serie di prove e quiz matematici che mal si sposano con il suo carattere creativo. Tra numeri, addizioni, sottrazioni e rebus,va inma a fatica supera la prova ...