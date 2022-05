‘Amici per l’Italia’, il movimento aggregativo di opinione del medico di Ardea, domenica presenta Giampiero Castriciano, il suo candidato sindaco (Di venerdì 13 maggio 2022) Attraverso il suo sito, dopo aver annunciato lo scorso aprile il suo movimento aggregativo di opinione ‘Amici per l’Italia’, ora il Dott. Mariano Amici domenica 15 maggio (alle ore 16 a Lido dei Pini), presenterà la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. Come si legge nel sito del medico di Ardea: ‘Lo scorso 29 aprile, il movimento aggregativo di opinione ‘Amici per l’Italia’ ha ufficialmente presentato agli iscritti, simpatizzanti e sostenitori, il proprio candidato sindaco per le elezioni amministrative di Ardea: Giampiero Castriciano. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) Attraverso il suo sito, dopo aver annunciato lo scorso aprile il suodiper, ora il Dott. Mariano Amici15 maggio (alle ore 16 a Lido dei Pini), presenterà la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. Come si legge nel sito deldi: ‘Lo scorso 29 aprile, ildiperha ufficialmenteto agli iscritti, simpatizzanti e sostenitori, il proprioper le elezioni amministrative di. ...

fanpage : Emma Muscat si è esibita per Malta e con la sua voce ha incantato tutti. Da Amici all' #Eurovision Vi è piaciuta? ?? - lorepregliasco : Diversi amici interisti e juventini che erano all'Olimpico ieri sera mi dicono che dopo la partita è stato un incub… - lorepregliasco : Sono tornati a casa alle 2 se non alle 3 di notte. Ma è una cosa abituale? Normale, o accettabile, per una Capitale… - braydenmarval : qui per dire a tutti i miei amici che vi penso sempre, la mia real è solo molto incasinata in questo periodo ed ho… - amici_family_ : Quest'edizione nel cuore . Per sempre ?? #AMICI21 -

Regionali Lombardia, Cottarelli in forse: il candidato in pectore è in caduta Regionali Lombardia 2023: il ruolo di Beppe Sala Sullo sfondo c'è Beppe Sala , per il quale gli amici di sempre vorrebbero un ruolo nazionale, più alto, che non metta in gioco il ruolo di prima ... Morte Cranio Randagio, amico - imputato in aula/ 'Da chi comprò la droga Non so' E' in corso il processo per la morte del rapper Cranio Randagio , al secolo Vittorio Andrei Boi , e che vede imputato di ... Avevo coinvolto e fatto conoscere amici che facevano parte della mia vita. E ... Tebigeek Regionali Lombardia 2023: il ruolo di Beppe Sala Sullo sfondo c'è Beppe Sala ,il quale glidi sempre vorrebbero un ruolo nazionale, più alto, che non metta in gioco il ruolo di prima ...E' in corso il processola morte del rapper Cranio Randagio , al secolo Vittorio Andrei Boi , e che vede imputato di ... Avevo coinvolto e fatto conoscereche facevano parte della mia vita. E ... Riunione esilarante tra amici separati dal 1969: "Nome sbagliato" - Tebigeek