Amici 21, brutto incidente per Serena che perde sangue sul palco: le sue condizioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Serena Carella è l’unica ballerina donna che parteciperà alla finalissima di Amici 21 prevista per domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5, ed è per questo motivo che si sta allenando molto intensamente, anche dodici ore al giorno. E proprio durante un allenamento, Serena Carella è caduta e ha riportato un taglio sul mento. All’inizio non sembrava nulla di grave, ma poi la ballerina ha cominciato a sanguinare copiosamente e gli addetti ai lavori si sono preoccupati. Ma i fan della ballerina allieva di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro possono stare tranquilli: trasportata in infermeria, Serena è stata visitata e sono bastati un paio di punti per suturare una ferita che a detta dei medici guarirà molto presto, mentre sul palco della finale di Amici 21 verrà coperta con il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 13 maggio 2022)Carella è l’unica ballerina donna che parteciperà alla finalissima di21 prevista per domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5, ed è per questo motivo che si sta allenando molto intensamente, anche dodici ore al giorno. E proprio durante un allenamento,Carella è caduta e ha riportato un taglio sul mento. All’inizio non sembrava nulla di grave, ma poi la ballerina ha cominciato a sanguinare copiosamente e gli addetti ai lavori si sono preoccupati. Ma i fan della ballerina allieva di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro possono stare tranquilli: trasportata in infermeria,è stata visitata e sono bastati un paio di punti per suturare una ferita che a detta dei medici guarirà molto presto, mentre suldella finale di21 verrà coperta con il ...

