Ambra Angiolini | stoccata ad Allegri | frecciata al veleno tra ex fidanzati

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 maggio 2022) La finale di Coppa Italia persa dalla Juve ha portato grande ilarità anche per, con l’attrice che ha il dente avvelenato. La Juventus è una squadra che è sempre stata estremamente divisiva, tanto è vero che i suoi sostenitori sono probabilmente in proporzione a tutti quelli che non possono soffrire i colori bianconeri, ecco dunque perché anche molti personaggi dello spettacolo hanno una certa soddisfazione nel vedere la Signora in difficoltà in diversi casi, conche ha anche una motivazione maggiore.foto (Ansa Foto)Il sodalizio tra ragazza dello spettacolo e calcio è sempre stato un qualcosa di davvero molto forte e sentito, tanto è vero che sono state tantissime le attrici e le soubrette che hanno deciso di avere una relazione a tutti ...