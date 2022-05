Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso Immagine esclusiva | ecco da quanto si frequenterebbero” Si accende il gossip | lui chi è?

(Di venerdì 13 maggio 2022) Era ottobre scorso quandoe Massimiliano Allegri riempivano le pagine di cronaca rosa con la fine della loro relazione. Il (presunto) tradimento, il servizio di Striscia la Notizia, le parole della figlia Jolanda Renga e tutto ciò che per giorni si è scritto e raccontato. Adesso, a distanza di mesi, si torna a parlare dell’attrice romana (nuova giudice della prossima edizione di X Factor). Questa volta il pettegolezzo ha un altro tono: “, il bacio con un nuovo cavaliere“, scrive Diva e Donna su Instagram, nella didascalia a corredo di un romantico scatto. Poi, nei dettagli: “La conduttrice ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. In questaun...

BakerAlTamimi : @juventusfc @adidasfootball Sempre peggio siamo.. colori sbiaditi, facce triste e allentare dove Ambra angiolini ne capisce più di lui. - FQMagazineit : Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso. Immagine esclusiva: ecco da quanto si frequenterebbero”. Si accende il go… - DonnaGlamour : Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: addio Allegri - daniela33634378 : @Pisolino10 @Mswatzon1 Coglione sarà stato il minimo ora che finalmente Vic è guarita dalla malattia!! Io ho ancora… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore -

A Roma aperitivo e passione con un cavaliere ...I paparazzi non si lasciano sfuggire nulla e questa volta beccano l'ex showgirl mentre dà un bacio appassionato ad un altro uomo, i due sembrano molto innamorati.è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma, mentre era in atteggiamenti romantici con un altro uomo. Tra i due sembra esserci una relazione, dunque, l'ex showgirl di Non è la ...Ambra Angiolini ha ufficialmente voltato pagina. L'attrice e conduttrice è ripartita da un nuovo amore dopo la fine della lunga storia d'amore con Max Allegri, giunta al capolinea lo scorso ottobre. L ...Dopo il tumultuoso addio a Massimiliano Allegri, l'attrice sembra avere ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno ...