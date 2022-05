Amber Heard non ha «copiato e recitato» le battute di un film durante la sua testimonianza (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 5 maggio 2022 su Twitter è stato pubblicato un tweet in cui si sostiene che l’attrice statunitense Amber Heard durante la sua testimonianza nel processo per le accuse di diffamazione presentate dall’attore ed ex marito Johnny Depp contro di lei, avrebbe «copiato e recitato» alcune frasi del film del 1999 “Il talento di Mr. Ripley“. Nel tweet è presente anche un’immagine in cui vengono messi a confronto una presunta parte della testimonianza di Heard e alcune battute presenti nel film, proprio per dimostrare che i due testi sono identici. Si tratta di una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti di fact-checking statunitensi (qui, qui e qui) basandosi su prove video del processo e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 5 maggio 2022 su Twitter è stato pubblicato un tweet in cui si sostiene che l’attrice statunitensela suanel processo per le accuse di diffamazione presentate dall’attore ed ex marito Johnny Depp contro di lei, avrebbe «» alcune frasi deldel 1999 “Il talento di Mr. Ripley“. Nel tweet è presente anche un’immagine in cui vengono messi a confronto una presunta parte delladie alcunepresenti nel, proprio per dimostrare che i due testi sono identici. Si tratta di una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti di fact-checking statunitensi (qui, qui e qui) basandosi su prove video del processo e ...

Advertising

DioBenedicaMe : Jd ha un film in uscita al festival di Cannes 2022, il contratto con Dior rimane, ma come questo povero cristo non… - zazoomblog : Processo Johnny Depp contro Amber Heard: chi vince? Questo il verdetto degli esperti - #Processo #Johnny #contro… - zazoomblog : Processo Johnny Depp contro Amber Heard: chi vince? Questo il verdetto degli esperti - #Processo #Johnny #contro… - ParliamoDiNews : Amber Heard: tra i prossimi testimoni in suo favore ci sarà l`ex-fidanzata di Johnny Depp Ellen Barkin - VeryInutil… - d0menica : RT @louisxvsun: la gente che commenta il processo di johnny depp e amber heard come se fosse una serie tv e non due ESSERI UMANI REALI che… -