Alpini | quattro giorni e zero denunce | se anche i poliziotti di Rimini smentiscono le femministe

(Di venerdì 13 maggio 2022) Questo palco messo in piedi dalle, dalle proporzioni bibliche, come ha scritto ieri il direttore di Libero Alessandro Sallusti, sta assumendo caratteristiche tragicomiche. Non per minimizzare. O per difendere i molestatori. Pare logico a tutti che se ci sono reati questi vanno condannati senza "se" e senza "ma". Ma perché oltre al fatto che finora è pervenuta una sola denuncia, ledi Non Una di Meno, ieri, hanno chiesto con una petizione online la sospensione per due anni delle Adunate degli. Ma allora dovremmo sospenderele sagre della soppressa. Le feste del vino. Del prosecco. Dovremmo chiudere le discoteche. Dovremmo vietare tutte quelle manifestazioni dove se per caso si alza il gomito ci scappa qualche commento o occhiata di troppo. «Ogni anno la seconda settimana di maggio ...

