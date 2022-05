Allegri: “Ho ricevuto pedata da panchina Inter”, ma immagini inedite lo smentiscono (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Allegri è apparso piuttosto nervoso durante la finale di Coppa Italia, tanto da aver rimediato una squalifica di un turno per un turno per avere “lasciato la propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria”. Alla base ci sarebbe stato, secondo il tecnico della Juventus, una pedata ricevuta da un componente della panchina dell’Inter. In realtà dalle immagini inedite postate sui social da Fabrizio Biasin si nota tutt’altro. Cecchi, assistente di Inzaghi, sfiora appena Allegri e poi vuole chiedergli scusa, ma Allegri non ci sta. Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022)è apparso piuttosto nervoso durante la finale di Coppa Italia, tanto da aver rimediato una squalifica di un turno per un turno per avere “lasciato la propria area tecnica e recatosi nei pressi dellaavversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti dellaavversaria”. Alla base ci sarebbe stato, secondo il tecnico della Juventus, unaricevuta da un componente delladell’. In realtà dallepostate sui social da Fabrizio Biasin si nota tutt’altro. Cecchi, assistente di Inzaghi, sfiora appenae poi vuole chiedergli scusa, manon ci sta. Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia ...

