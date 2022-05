Alex Galizzi: il leghista che usa il dissuasore elettrico su sé stesso | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Un VIDEO elettrizzante. Una dimostrazione di forza, cercando di dissimulare il dolore per dei muscoli costretti a contrarsi a causa di scosse provenienti da un dissuasore elettrico. Che lui stesso punta su di sé. Un altro piccolo capolavoro social è stato offerto dal Consigliere Regionale lombardo, eletto con la Lega, Alex Galizzi. Quest’uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambienti gay» per la droga dello stupro. pic.twitter.com/TosUJwfP2P — Alekos Prete (@AlekosPrete) May 12, 2022 Alex Galizzi, il leghista che usa il dissuasore elettrico su sé stesso Sulla ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Unelettrizzante. Una dimostrazione di forza, cercando di dissimulare il dolore per dei muscoli costretti a contrarsi a causa di scosse provenienti da un. Che luipunta su di sé. Un altro piccolo capolavoro social è stato offerto dal Consigliere Regionale lombardo, eletto con la Lega,. Quest’uomo,, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Loche chiedeva di «monitorare gli ambienti gay» per la droga dello stupro. pic.twitter.com/TosUJwfP2P — Alekos Prete (@AlekosPrete) May 12, 2022, ilche usa ilsu séSulla ...

Advertising

_mau_ra : RT @AlekosPrete: Quest'uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambie… - 9988Guage : RT @AlekosPrete: Quest'uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambie… - DanielJosif : RT @AlekosPrete: Quest'uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambie… - EnricaPiccardi : RT @AlekosPrete: Quest'uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambie… - steocossavella : RT @AlekosPrete: Quest'uomo, Alex Galizzi, è consigliere regionale della Lega in Lombardia. Lo stesso che chiedeva di «monitorare gli ambie… -