Album Disumano di Fedez | all’asta i busti della copertina

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’opera di Francesco Vezzoli IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA, realizzata per ladell’disarà battuta. La vendita benefica è a favore di Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) in collaborazione con Sotheby’s Italia. L’appuntamento è lunedì 16 maggio alle 18.30. Francesco Vezzoli alla Triennale coidiCome sarà utilizzato l’incassovendita dell’opera

I proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione TOG, insieme a parte del ricavato dell'di Fedez, per la costruzione della nuova sede della Fondazione in via Livigno a ...L'"V" prodotto dallo stesso Mannarino è stato registrato tra New York, Los Angeles, Città ... proposta come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del. Natura, ...Come sarà utilizzato l’incasso della vendita dell’opera raffigurata sull’album Disumano di Fedez Le sculture realizzate da Francesco Vezzoli riproducono due aspetti caratteriali del rapper, la ...Triennale di Milano, il 16 maggio si terrà l'asta di beneficenza con l'opera di Vezzoli realizzata per la copertina dell'album di Fedez ...