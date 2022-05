Al via gli ordini di Fiat Panda e Tipo serie speciale Garmin (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Al via gli ordini per le nuove Panda e Tipo, nate dalla collaborazione con Garmin, il fornitore leader a livello mondiale di prodotti abilitati alla navigazione GPS che opera in diversi settori. L’obiettivo di questa collaborazione è un invito a tutti a godere delle attività all’aperto. Gli slogan “Jump inside to get outside” e “Warmed up for the outdoor” lo riassumono facilmente. Connubio ideale per chi pratica sport fuori città grazie anche all’indispensabile smartwatch Garmin Venu Sq, che combina il monitoraggio della salute e le funzioni di fitness con lo stile quotidiano. Nuova ed esclusiva livrea Verde Foresta, dettagli arancioni ed un look cross ne fanno la compagna di viaggio ideale per gli appassionati del Wellness & Sport, che non rinunciano a uno stile metropolitano ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Al via gliper le nuove, nate dalla collaborazione con, il fornitore leader a livello mondiale di prodotti abilitati alla navigazione GPS che opera in diversi settori. L’obiettivo di questa collaborazione è un invito a tutti a godere delle attività all’aperto. Gli slogan “Jump inside to get outside” e “Warmed up for the outdoor” lo riassumono facilmente. Connubio ideale per chi pratica sport fuori città grazie anche all’indispensabile smartwatchVenu Sq, che combina il monitoraggio della salute e le funzioni di fitness con lo stile quotidiano. Nuova ed esclusiva livrea Verde Foresta, dettagli arancioni ed un look cross ne fanno la compagna di viaggio ideale per gli appassionati del Wellness & Sport, che non rinunciano a uno stile metropolitano ...

Advertising

EasyInve : La logistica a #Pavia occupa la campagna con la forza. Pavia è l'esempio migliore per mostrare gli effetti dell'esp… - petergomezblog : Giornalista di al-Jazeera morta mentre segue gli scontri israeliani-palestinesi. La tv: “Uccisa da forze di Tel Avi… - IlContiAndrea : La gente fa per andarsene… MA Pausini “Nooo non andate via rimanete seduti non abbiamo finitoooo” Cattelan “Per ch… - Anthony66133202 : Il 22 maggio si voterà per dare poteri speciali all’O.M.S. che potrà di fatto “commissariare” gli stati ed imporre… - MarcoQuattrina : @ClaraPorta4 @paparino58 @PasquyMoscarJR @tutto_logo @FBiasin Ma anche cambiato stracciato e buttato via tutto per… -